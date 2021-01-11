Прокуратура Екатеринбурга вместе с коллегами из прокуратуры Октябрьского района проверяет ситуацию со сносом здания бывшего техникума ПРОМЭКТа на улице Декабристов, а также с обрушением стены здания на пешеходный тротуар. Также с ситуации привлечены специалисты областного департамента строительства и госжилнадзора.Прокуратура оценит исполнение собственником здания и подрядчиком законодательства.- Опрошен генеральный директор подрядной организации - ООО «ГУП Инвестстрой», осуществляющей снос здания, запрошены необходимые документы в ООО «Корпорация «Маяк» и ООО «ГУП Инвестстрой», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Проверочные мероприятия продолжаются, по их результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Здание ПРОМЭКТа – Уральского областного промышленно-экономического и корпоративного техникума возведено в конструктивистском стиле в 1929 году. Сносить старое строение стали в новогодние праздники. Застройщик намерен возвести здесь торгово-развлекательный центр, а также жилые дома.Общественники пытались защитить здание от сноса, утверждая, что оно является объектом культурного значения.