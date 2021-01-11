В Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 17 человек, общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 1700 человек. С начала 2021 года от этого диагноза в больницах региона скончался 191 пациент.В целом, ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области следующая: 62 900 заболевших, 55 296 выздоровевших. За прошедшие сутки диагноз сняли у 390 жителей Среднего Урала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пока ждала КТ, провезли четыре каталки с трупами»: как журналист «Комсомолки» переболела коронавирусом. В поликлинике не открыли дистанционный больничный, а еще отказались принимать тесты сторонних лабораторий (подробнее)«Чтобы вы все сдохли!»: в Екатеринбурге медбрат заявил о желании убить пациентов с коронавирусом. По словам родственников одной из пенсионерок, речь идет о сотруднике городской больницы № 14 (подробнее)В Екатеринбурге священники отправились в «красные зоны», чтобы спасти больных коронавирусом. Сейчас клирикам можно проводить церковные таинства в трех городских больницах (подробнее)