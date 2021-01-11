Почти два года прошло с момента, когда «очкарик» Влад Рябухин окончательно был признан виновным в избиении Саргиса Арутюняна. Но если первую часть наказания в виде обязательных работ парень погасил, то выплачивать компенсацию в размере 410 тысяч рублей не собирается. Ситуация Влада оказалась тупиковой и для судебных приставов. Рябухин оказался должником, у которого нечего арестовать, а выгнать из страны уже не получится.- Они (приставы) грозились арестовать банковские карты – арестовали. Потом угрожали отнять имущество, но у меня ничего нет. Из зарплаты удерживать деньги они также не могут – я работаю неофициально. Официально трудоустроиться не получится, так как у меня нет российского гражданства. Выслать меня из страны нельзя из-за долгов. Замкнутый круг! – рассказал «КП» Рябухин.Кроме этого приставы начислили «очкарику» 7% исполнительского сбора. Напомним, что сейчас СКР проводит проверку действий следователя полиции Олеси Шакирзяновой, которая расследовала дело в 2017 году и направляла в суд по тяжкой статье.