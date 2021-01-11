Осужденные бабушки из уральской колонии сочинили новогодние частушки и спели их перед праздников. В ИК-16 прошел конкурс талантов «Ах ты, дедушка Мороз». Куплеты собственного сочинения представили женщины из отряда облегченных условий отбывания наказания, а участницы ансамбля «Краснотурьинские бабушки» задорно выступали в отряде №3. Участницы сняли видео, где задорно поют свои частушки.- Конкурс частушек стал завершающим в череде новогодних мероприятий прошедших в колонии. Все праздничные игры и конкурсы подарили множество положительных эмоций и ярких впечатлений, -рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.