В Нижнем Тагиле в пиццерии «Паприка» на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова в минувшее воскресенье произошла драка, сообщение о которой поступило в полицию в 17:20. Стражей порядка в кафе вызвала 39-летняя женщина, которая написала заявление на женщину, пнувшую ее в живот. Об этом пишет издание TagilCity.ru.Ситуация развивалась следующим образом. Женщина с друзьями и детьми зашла в кафе, чтобы перекусить. Детей отправили в детский уголок, где они могли поиграть.Рядом сидели подвыпившие зрелые дамы, которые сделали детям замечание. После этого они, по словам пострадавшей, стали громко ругаться. Рядом также за столиком сидела семья с детьми, они попытались устно урезонить разошедшихся дам.- Тут-то этих «культурно отдыхающих» женщин почтенного возраста просто бомбануло по полной программе, - рассказала пострадавшая в паблике «Инцидент Нижний Тагил».Далее 39-летняя женщина попросила персонал пиццерии уладить конфликт, после чего подвыпившим дамам сказали вести себя потише. Но те доставил телефон, и решили снять на телефон семью, которая сделала им замечание, угрожая выложить запись в интернет.В итоге одна из зрелых дам с разбегу пнула маму в живот, после чего в кафе произошла потасовка. У одного из детей случилась истерика. Полиция забрала неадекватных женщин в отдел полиции, а пострадавшей женщине вызвали скорую помощь.