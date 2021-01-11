В Екатеринбурге и Свердловской области в период новогодних праздников с 1 по 10 января 2021 года сотрудники ГИБДД задержали 488 автолюбителей, которые сели за руль пьяными. 57 из них попались в нетрезвом виде уже не в первый раз, поэтому им грозит уголовная ответственность.Также стражи порядка задержали 569 водителей без прав, которые у них забрали на «былые заслуги». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.В дорожных авариях за праздники погибли 7 человек, включая 2-летнего мальчика, которого переехала иномарка 2 января в селе Рыбниковское. С прогулки мальчика за руку вела 14-летняя девочка. Неожиданно ребенок вырвался и выбежал на дорогу под колеса иномарки.- Водитель пояснил, что двигался в населенном пункте с небольшой скоростью, на противоположной обочине видел детей, но не ожидал, что один из них выбежит на дорогу. Возможно, трагедии бы не произошло, если, увидев детей на дороге, водитель максимально снизил скорость, и даже остановился, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.