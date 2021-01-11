В Свердловскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 6 750 доз.Прививку от COVID-19 поставят, прежде всего, медикам, а также работникам сферы образования, потому что с 11 января в Екатеринбурге и Свердловской области в полную силу заработали школы.До этого Свердловская область уже получила 6 600 доз вакцины «Спутник V». Кроме врачей и учителей от коронавируса защитят социальных работников и стражей порядка.Желающим записаться на прививку в Свердловской области нужно позвонить по телефону 122. Сама прививка будет бесплатной, но придется заплатить за тест на наличие антител.