В администрации Екатеринбурга стартовал прием заявок на должность мэра. Документы принимают с 9 до 17 часов с 11 по 22 января в любой рабочий день.Мэром Екатеринбурга может стать гражданин не младше 21 года высшим образованием в области государственного и муниципального управления, государственного и муниципального аудита. В этой сфере претендент должен отработать не меньше трех лет.Пост главы Екатеринбурга стал вакантным с 22 декабря 2020 года после того, как эту должность покинул Александр Высокинский. Это место на правах исполняющего обязанности занимает бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.Конкурсная комиссия проведет первое заседание в 14 часов 26 января в старом зале заседаний Гордумы. Проголосуют за нового мэра Екатеринбурга депутаты 1 февраля 2021 года.