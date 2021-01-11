Уральские спасатели подвели итог новогодних праздников. По данным регионального МЧС, в Свердловской области за 11 дней случилось 214 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра выросла в два раза.- Основные причины – нарушение правил эксплуатация печей и электрооборудования. Большинство происшествий прошло в частном секторе и садах, а также в различных жилых бараках, - рассказал Сергей Махнев, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Свердловской области.За время январских каникул, в пожарах погибли 14 человек, еще 11 получили травм. Больше всего возгораний зафиксировали в частном секторе и дачных домах.