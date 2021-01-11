В Екатеринбурге и Свердловской области продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. На расчистку уральских трасс в понедельник, 11 января, отправили 338 единиц снегоуборочной техники.Снегопад начался накануне вечером на западе региона, позже непогода накрыла центр Свердловской области. Высота снежного покрова на разных территориях составила от 10 до 16 сантиметров.Сейчас на уральских трассах работают 236 комбинированных дорожных машины, 52 автомобиля с отвалом, 31 грейдер, 19 погрузчиков и тракторов.Передать информацию о неубранных участках трасс можно по номеру круглосуточной дорожной диспетчерской службы: 343 261 79 83. Также информацию ждет по телефону «горячей линии» регионального управления автодорог: 343 262 50 65.Снегопад в Свердловской области продлится до 13 января, при этом в регионе сохранятся морозы до – 35 градусов.После окончания снегопада на расчистку дорог первой категории дает 3-4 часа, со второй по четвертую категорию – 5-6 часов, пятой категории – 12 часов. Дороги региона обслуживают больше 1 200 единиц дорожной техники. Об этом информирует Управлении автомобильных дорог Свердловской области.