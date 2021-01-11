Жена Всеволода Могучева, который выполнял при опальном отце Сергие (Николае Романове) функции пресс-секретаря, попала в реанимацию. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в окружении бывшего схиигумена.Напомним, в конце декабря территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживал опальный отец Сергий, отлученный от церкви, штурмовали бойцы Росгвардии. После них в обители провели обыски следователи СКР.Наш собеседник предполагает, что здоровье жены Всеволода Могучева пошатнулось из-за нервных переживаний, которые Алена перенесла в связи с задержанием мужа. Напомним, Всеволода Могучева задержали вместе с отцом Сергием. Сейчас он отбывает 15 суток в изоляторе. В суде соратнику отца Сергия стало плохо, ему пришлось вызывать скорую. Но врачи посчитали, что госпитализация не требуется.- Когда все это началось, у нее поднялась температура и сильно заболел живот. Но не было возможности съездить в больницу. Она сидела на обезболивающих, а на днях температура снова поднялась, и начались сильные боли, вызвали скорую. Алену госпитализировали. Оказалось, что у нее обострился перетонит. Она уже перенесла одну операцию, сейчас она в реанимации, ее готовят ко второй, - рассказал осведомленный источник.Также он рассказал, что Алена Могучева сейчас находится в 7-й городской больнице.Напомним, задержание отца Сергия произошло в рамках уголовных дел, которые завели против раскольника. Среди прочего отца Сергия обвиняют в подстрекательстве к суициду. Бывшего схимонаха этапировали в Москву, где Басманный суд принял решение о его аресте.