С 11 января 2021 года из Екатеринбурга курсирует скоростной электропоезд «Ласточка» по двум новым направлениям.В 7 часов 22 минуты «Ласточка» отправилась из города Ревда в Екатеринбург, а также со станции Билимбай. Электропоезд будет курсировать по следующему расписанию.Поезд №7041/42 «Ревда – Шарташ» отправляется со станции Ревда в Екатеринбург ежедневно в 7:22 с остановками на станциях ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский и Первомайская. В обратном направлении «Ласточка» отправляется со станции Шарташ в 18:01.Время в пути 52 минуты. Стоимость проезда 153 рубля.Поезд №7058/57 «Билимбай-Екатеринбург-Пассажирский» отправляется со станции Билимбай в Екатеринбург ежедневно в 7:30 с остановками на станциях Подволошная, Первоуральск, Новоталица, Северка, Екатеринбург-Сортировочный, Электродепо, ВИЗ. В обратном направлении «Ласточка» отправятся в 19:36.Время в пути утром займет 59 минут, вечером – 1 час 5 минут. Стоимость поездки составит 145 рублей.