Карпинский городской суд вынес приговор бывшему начальнику ГИБДД Краснотурьинска Вадиму Ушакову, который сбил человека на пешеходном переходе. Его осудил по части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает пресс-службу прокуратуры Свердловской области.7 сентября 2019 года в десятом часу утра бывший начальник ГИБДД за рулем иномарки «Тойота» двигался по улице Абоимова в сторону улицы Революции. В районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома №47 по улице Абоимова водитель не убедился в безопасности дальнейшего движения и сбил мужчину, который вышел на проезжую часть из-за стоявшего на остановке автобуса.В итоге Ушаков сбил пешехода, который погиб на месте ДТП. Подсудимый признал свою вину частично. Городской суд приговорил Ушакова к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на два года. Также Ушаков выплатит 500 тысяч рублей за моральный вред родственникам погибшего пешехода. Приговор суда в законную силу не вступил.Отметим, что Вадим Ушаков в период с 1993 по 2005 годы работал на должности руководителя Краснотурьинского ГИБДД.