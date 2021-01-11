Мэрия Екатеринбурга отреагировала на очереди в ряде городских детских поликлиник, куда родители дошкольников массово пошли за справками для детских садов.В городском департаменте образования рассказали, в каких случаях не нужно брать справку у врача для ребенка. Если малыш, посещающий муниципальный детский сад, не болел до и во время новогодних каникул, то справку об эпидблагополучии брать не нужно.Если же ребенок переболел в каникулы, то в дошкольное учреждение нужно предоставить справки с указанием диагноза и об эпидблагополучии.