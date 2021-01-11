С бывшим ректором УрГУ (ныне – Уральский федеральный университет) Владимиром Третьяковым простятся в понедельник, 11 января, с 11 до 13 часов в Демидовском зале УрФУ по адресу Тургенева, 4. Об этом сообщает пресс-служба федерального университета.По просьбе родственников, церемонию прощания с Владимиром Третьяковым проведут в особом порядке. Вход в Демидовский зал будет обеспечен через первый корпус со стороны проспекта Ленина, 51, а выход – через корпус на улице Тургенева, 4.Также сообщается, что траурные речи на церемонии прощания не предусмотрены. Желающие проститься с профессором смогут оставить памятные записи с Книге соболезнований, которая находится в фойе корпуса УрФУ на проспекте Ленина, а также в электронной книге памяти на сайте учебного заведения.Также нахождение на церемонии разрешено только в маске с соблюдением социальной дистанции. Похоронят Владимира Третьякова на Широкореченском кладбище.Владимир Евгеньевич Третьяков скончался в возрасте 84 лет 8 января 2021 года. На протяжении 14 лет с 1993 по 2007 год он занимал должность ректора УрГУ. С 2011 года Владимир Третьяков занимал пост советника ректора Уральского федерального университета. Он воспитали несколько поколений студентов и ученых.