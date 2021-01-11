В Екатеринбурге первая рабочая неделя 2021 года стартовала с пробок в 8 баллов. Причиной стал снегопад, который начался в воскресенье вечером, и продолжился в ночь на 11 января.В результате по данным сервиса «Яндекс.Пробки», с утра на ключевых магистралях уральской столицы, а также в центре города по состоянию на 9 часов утра фиксируются пробки в 8 баллов. Движение затруднено на улицах Татищева, Ленина, Московская, Репина, Крауля, Белинского, 8 Марта, Серафимы Дерябиной, проспекте Космонавтов.Также с утра в Екатеринбурге зафиксировано больше десяти небольших ДТП. По словам горожан, не везде в городе к утру были вовремя почищены от снега тротуары, а также выезды с парковочных карманов.В ГИБДД Свердловской области напоминают, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах.