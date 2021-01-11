В Екатеринбурге и Свердловской области в первую рабочую неделю будет морозно, а также пройдут снегопады. Столбики термометров на севере Среднего Урала опустятся до отметки в – 35 градусов.По данным уральских синоптиков, 11 января в Екатеринбурге и Свердловской области днем будет от – 17 до -22 градусов, облачно с прояснениями, восточный ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.12 января ночью столбики термометров будут держаться на отметках в – 24 … - 30 градусов, в горных районах до – 35 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Будет идти снег.Морозы сохранятся до выходных: по ночам от – 25 до – 31 градуса, в отдельных районах на севере Свердловской области: до – 35 градусов. Днем: от -21 до – 26 градусов.