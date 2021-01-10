В мэрии Екатеринбурга рассказали о планах на благоустройство городских территорий в 2021 году. Так, в этом году должна завершиться реконструкция парка имени XXII Партсъезда. Ранее в мэрии говорили, что работы продлятся до ноября. Также стало известно, когда в следующий раз жители города будут голосовать за территорию, которую нужно привести в порядок.- С 21 по 28 января 2021 года пройдет рейтинговое голосование жителей по выбору объектов общественной территории для благоустройства в 2022 году, - уточнили в пресс-службе мэрии.В прошлом году горожане выбирали из сада имени Ф. Энгельса, летнего парка «Уралмаш», набережной реки Ольховка и дендрологического парка-выставки в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской.