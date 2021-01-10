Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня, 10 января, встретился с «Йокеритом» из Хельсинки. Игра проходила в столице Урала, но родные стены, к сожалению, не помогли уральским хоккеистам. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу гостей.- Первый период прошел без голов, сразу после перерыва «Йокерит» открыл счет, затем Алексей Макеев реализовал большинство, но «джокеры» снова вышли вперед, - отмечают в пресс-службе ХК «Автомобилист». - В третьем периоде Павел Дацюк сравнял счет, затем «Автомобилист» выстоял два меньшинства подряд, но в равных составах «Йокерит» все же забросил третью шайбу.Шанс отыграться у «Автомобилиста» появиться уже в понедельник, 11 января, когда обе команды вновь встретятся на льду.