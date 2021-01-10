Дорожные службы начали борьбу с последствиями сильного снегопада, обрушившегося на Екатеринбург в воскресенье, 10 января. На дорогие города выехала уборочная техника. В связи с этим Госавтоинспекция города обратилась к водителям с просьбой не парковать машины на улицах столицы Урала.- Оставленный транспорт мешает работе снегоуборочной и другой специальной технике, - отмечают в Госавтоинспекции Екатеринбурга. - Госавтоинспекция просит жителей города с пониманием отнестись к такому обращению. В связи с обильным снегопадом в течение всей ночи будет проводится очистка города от снега.Кроме того, в ГИБДД порекомендовали в ближайшее время не ездить на далекие расстояния, так как на загородных трассах возможно образование гололеда и снежного наката.