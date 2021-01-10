В Екатеринбурге полным ходом идет снос оставшегося фасада здания ПРОМЭКТа, что на улице Декабристов. Среди архитекторов оно ценилось, как здание, сделанное в советские годы в конструктивистском стиле. Сегодня, 10 января, при сносе фасада случилось непредвиденное. После того, как экскаватор, разбирающий стены, отколол от нее кусок, внезапно все стена накренилась и упала в сторону проезжей части, зацепив крытый переход для пешеходов на тротуаре и киоск рядом со зданием. Запись случившегося опубликовал телеграм-канал «СВЕТ Екатеринбург».- Повезло, что в тот момент людей рядом не было, - сообщают в «СВЕТ Екатеринбург». - Из-за обвала стены какие-то провода обвисли. Автобусы проезжают мимо и задевают обвисшие провода. Рабочие стучались в киоск, но никто не открыл.После случившегося к месту ЧП прибыли сотрудники МЧС.- На место выезжали сотрудники МЧС, но никакие работы не проводились, так как пострадавших там нет, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.