Специалисты МЧС сделали прогноз чрезвычайных ситуаций на понедельник, 11 января. По их данным, обильный снегопад, который прошелся по Свердловской области в воскресенье, может повлиять на количество ДТП на уральских дорогах в понедельник. Поэтому нужно быть как можно более осторожным.- В связи с прогнозируемыми осадками в виде снега, метелями и понижением среднесуточной температуры, ухудшающими видимость на дорогах и состояние дорожного покрытия, а также нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств, прогнозируется 4-7 ДТП, что на уровне среднемноголетних значений, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.Среди дорог, на которых возможны ДТП в МЧС называют участок Пермского тракта рядом с Первоуральском, участок дороги Екатеринбург-Тюмень рядом с Тугулымом, а также дорогу Екатеринбург-Шадринск-Курган у Белоярского городского округа и Екатеринбург-Реж-Алапаевск у Березовского.Тем, кто планирует завтра поехать по дорогам Камышлов-Тавда у Туринска и Нижние-Серги - Арти тоже следует быть особенно осторожными.