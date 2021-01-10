Весна и таяние снегов еще не начались, а парковать автомобили рядом с домами уже стало опасно. Из-за обильных снегопадов на крышах многих домов образовались настоящие сугробы, которые, не выдерживая своего веса, съезжают и падают. Так накануне случилось в Артемовском. На улице Заводской рядом со школой №56 с двухэтажного жилого дома свалилась глыба снега, причем прямо на припаркованную машину.- Там была иномарка припаркована Киа, - рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы. - Снег на переднюю часть машины рухнул и помял ее.По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Добавим, что подобное происходит чуть ли не ежегодно. Корреспонденты «Комсомольской правды» составили справку о том, что делать и кому звонить в случае падения льда или снега с крыши.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа меня упал лед с крыши: что делать и кому звонитьКак наказать виновных и куда обратиться, чтобы кровлю почистили от снега и льда (Подробнее)