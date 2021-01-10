Минувшей ночью в шести десятках домов в районе улиц Победы и Ломоносова неожиданно стали остывать батареи. Как оказалось, причиной тому были восстановительные работы, которые проводились на трубопроводе коммунальной службой.- У нас мониторинговая служба дважды в день, утром и вечером, обходит теплотрассы в поисках повреждений — трещин. Чтобы при перепаде температур они не превратились в дыру, поврежденные участки заменяют, - объяснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.Одно из таких повреждений было вечером обнаружено на теплопроводе под трамвайными путями рядом с перекрестком улиц Победы и Ломоносова. Рабочим пришлось заменить четыре метра трубы.- Пока шли восстановительные работы, теплоснабжение и горячая вода в дома подавались с обратного трубопровода. По нему температура ниже — 45 градусов, - уточнили в ЕТК. - В 09.00 работы завершились и параметры тепла восстановили до нормального — до 80 градусов. Полного ограничения подачи тепла не было.