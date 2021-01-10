Вот и отгремели залпы хлопушек, растаяли в воздухе финальные искры бенгальских огней, оливье в кастрюле окончательно прокис, а разноцветное конфетти рассредоточилось по всем уголкам квартиры. Подошли к концу длинные новогодние выходные и с понедельника пора опять возвращаться на работу. Что же приготовила нам погода на этот день? Отвечают синоптики. Так, в понедельник, 11 января, будет облачно с прояснениями. Также ожидается небольшой снег.- Температура воздуха ночью -22…-24 градуса Цельсия, днем -20...-22, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».Во вторник будет чуть холоднее. Ночью до -28 градусов мороза. Днем столбики термометра опустятся до -24 градусов.- Ожидается переменная облачность и небольшой снег, - добавляют в «Уральском УГМС».