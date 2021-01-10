В Свердловской области неравнодушные граждане, а также волонтеры из поискового отряда «Лиза.Алерт» ищут родственников 82-летнего пенсионера, который называет себя Евгением Алексеевичем Патрикеевым. По словам одного из них, мужчину нашли на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Причем сам пожилой мужчина не может вспомнить, как там оказался.- По его словам с ним произошел инсульт. Как попал в Екатеринбург не помнит, сколько времени живет на вокзале не помнит, - написал у себя на странице в Facebook Степан, человек, нашедший мужчину. - Однако одна из пассажирок сказала, что видит этого пожилого мужчину на железнодорожном вокзале Екатеринбурга на протяжении одного-двух месяцев.По словам пожилого мужчины, родился он в Ташкенте, а жил в городе Александрове Владимирской области и в свое время был военным врачом в Севастополе.- Сотрудник полиции проверил его данные по базе, в розыске Патрикеев Евгений Алексеевич как без вести пропавший не числится, при этом нет информации о месте его прописки, - добавил Степан. - Вызванная мной бригада скорой помощи госпитализировала Патрикеева Евгения Алексеевича в центральную городскую больницу № 7 города Екатеринбурга. По словам фельдшера скорой помощи у пожилого мужчины возможна деменция. Из больницы его могут очень быстро выписать... прямо на улицу. Я оставил номер телефона, чтобы меня могли оповестить в случае его выписки.Позже появилась информация, что до того, как оказаться в Екатеринбурге на вокзале, мужчина мог жить в поселке Восточный, что в Свердловской области. В тот момент, когда его нашли, он был одет в коричневую тряпичную куртку, а также зеленую цвета «хаки» куртку. Также на нем были серые спортивные штаны и серые домашние тапочки.