На Эльмаше с 20-го этажа многоэтажки на улице Замятина выпала девушка.Как рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, документов при погибшей не было. Ее личность сейчас устанавливают сотрудники полиции.- Оперуполномоченные и участковые ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу, работающие сейчас на месте происшествия, уже нашли очевидцев, которые незадолго до смерти общались с девушкой, - рассказал полковник Горелых.Свидетели ехали с девушкой в одном лифте.- Очевидцы спросили у девушки, на какой этаж ей нужно. Она, недолго подумав, сказала, что на 7-й. Но жильцы тем не менее увидели, что кнопка была нажата на последний этаж здания — на 20-й, - уточнил представитель ГУ МВД.Валерий Горелых добавил, что полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах трагедии совместно со следователями СК.