В ночь с 8 на 9 января дорожники вывезли с улиц Екатеринбурга больше девяти с половиной тысяч тонн снега. Он был вывезен на специализированные полигоны и утилизирован.Днем 9 января в очистке улиц от снега приняли участие 343 рабочих и 164 единицы дорожной техники.- Особое внимание дорожники уделяют прометанию улиц, посыпке их противогололёдными материалами, удалению накатов. В связи с активно идущим снегом, работа продолжится и в ночь на 10 января, с увеличением количества специализированной техники, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.Напомним, МЧС предупредило уральцев о сильных снегопадах. Они ожидаются в Свердловской области 10 января.