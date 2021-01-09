В Верхнем Тагиле разыскивают 16-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась.Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», пропавшую девушку зовут Манежа Федотова.- 9 января 2021 года около 07:30 ушла из дома и не вернулась, - уточнили волонтеры.Приметы пропавшей девушки: рост - 165 см, серые глаза и русые волосы.В момент исчезновения Манежа Федотова была одета в черную болоньевую куртку с капюшоном, белые джинсы и черные полусапожки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, волонтеры просят сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.