Свердловские спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах. По данным синоптиков, непогода ожидается в Свердловской области 10 января. Спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными и по возможности не передвигаться на авто.- Машину лучше ставить в гараж, а при его отсутствии - парковать вдали от деревьев. Если поездку отложить никак нельзя, то стоит быть особенно осторожными на дорогах. Отказаться от заездов на встречную полосу, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров, не забывать о ремнях безопасности и перевозке детей исключительно в специальных креслах, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.Также в МЧС посоветовали быть предусмотрительными и пешеходам. Стоит обходить шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья. Также риск в период снегопада могут таить мосты, эстакады, трубопроводы и линии электропередачи.При возникновении происшествий нужно обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или звонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112.