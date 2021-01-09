В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, который отрезал два пальца женщине при попытке ограбления. Все произошло около одного из домов на улице Краснофлотцев.Грабитель попытался забрать у женщины сумку, которая она несла в руках. Но жертва не захотела расстаться с имуществом. Тогда отморозок ударил женщину по руке ножом типа кукри. Удар оказался настолько сильным, что грабитель отрубил женщине фаланги на двух пальцах руки, рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.После этого грабитель бросил нож на месте преступления и сбежал. Сейчас его ищет полиция.- Сотрудниками отдела полиции №14 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и всех участников данного инцидента. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.