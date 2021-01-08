В Екатеринбурге объявили поиски 65-летнего мужчины, который пропал в Рождество. Рината Яхина последний раз видели 7 января 2021 года и с тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Искать пенсионеры начали волонтеры отряда «Лиза Алерт».Приметы:Рост: 162 см.Телосложение: xудощавоеЦвет глаз: кариеВолосы: чёрные, короткая стрижка, с проседью.В день пропажи был одет в светло-молочный пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы, коричневые ботинки и темно-синюю кепку с козырьком.Если вы знаете о местоположении Рината Яхина, сообщите об этом по номеру 112 или волонтерам «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52.