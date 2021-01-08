ХК «Автомобилист» потерпел поражение на домашней арене во время игры с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ. В итоге игра закончилась со счетом 2:3 в пользу гостей из Уфы.В первом периоде хозяева пропустили в свои ворота две шайбы от Романа Старченко и Якоба Лильи. На старте второй 20-минутки «Автомобилист» снова пропустил, на этот раз от Кирилла Панюкова, но затем вернулся в игру благодаря Анатолию Голышеву и Питеру Холланду.Возможность сравнять счет появилась у «Авто» на последних минутах третьего периода, но гол Брукса Мэйсека не засчитали, поэтому овертайма не получилось.Отметим, ХК «Автомобилист» под руководством тренера Билла Питерса потерпел 13-е поражение в сезоне и с 51 очком продолжает занимать 5-е место в Восточной конференции. В следующий раз свердловская команда сыграет 10 января с «Йокеритом» на их арене.