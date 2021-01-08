В Серове полицейский Дед Мороз вместе с общественниками посетили ветеранов ОВД. В роли волшебника, которого все ждут в Новый год, выступил председатель совета ветеранов Анатолий Кузнецов.Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, за несколько дней удалось посетить пять человек. В списке, к кому пришли в гости, была пенсионер ОВД и ветеран тыла Раиса Николаевна Мазунина. Службе она отдала 33 года: в Серовском ОВД она работала в должности машинистки группы делопроизводства, была инспектором паспортно-визовой службы в группе по розыску алиментщиков и госдолжников. Визиту пенсионерка была рада.Праздничный «десант» посетил и «патриарха» следственного отдела Серовского ОВД Михаила Ивановича Ратникова. Он прослужил в органах более 50 лет.Все ветеранам Дед Мороз вручал подарки. Планируется, что праздничный полицейский еще несколько адресов до конца праздников.