В Екатеринбурге при пожаре многоквартирного дома погиб человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание возникло в пятиэтажке по улице Белореченская. Сообщение спасателям поступило в 6:08 в пятницу, 8 января. На площади 5 квадратных метров горела мебель и домашнее имущество в одной из квартир на первом этаже.- Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы по лестничным маршам 15 человек, в том числе 3 детей. В горевшей квартире пожарно-спасательными подразделениями обнаружен погибший, - добавили в ведомстве.Спасателям удалось локализовать огонь в 06:18, завершить проливку и разбор сгоревших конструкций в 08:21. В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.