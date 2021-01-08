«Уральский пельмень» Андрей Рожков поделился, как он развлекается в новогодние каникулы. В своем Instagram юморист рассказал, что осваивает новый вид спорта и теперь он хоккеист. Но, прежде чем, встать на коньки, шоумену пришлось постараться.- Каток залили, погоняем? – заявил на видео Андрей Рожков, а после чего поехал забивать шайбу в ворота.Недавно Рожков объявил своим фанатам, что он уходит из юмора и теперь будет заливать катки. Но конечно же, это была шутка. Юмор артиста оценили его поклонники и отметили кумира за его трудолюбие.