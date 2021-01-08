Еще 18 человек в Свердловской области скончались от коронавируса за последние сутки. По данным регионального оперштаба, 8 января общее число смертей Covid-19 достигло 1 649.Также за сутки зарегистрировано 387 подтвержденных диагнозов коронавируса, но число выписанных людей из больниц было 391.- Состояние 519 госпитализированных оценивается как тяжелое, 314 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 203 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 798, - говорят в оперштабе Свердловской области.