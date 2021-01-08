В Верхней Пышме из-за пожара в многоэтажке пришлось эвакуировать жителей дома. Пожар случился в 9:30 в пятницу, 8 января. В девятиэтажке на проспекте Успенский на восьмом этаже загорелась квартира.- Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 15 человек, в том числе 6 детей. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Спустя десять минут после сообщения о пожаре, огонь был локализован, а уже к 10:00 пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 10 квадратных метров.