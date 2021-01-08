Конец недели в Екатеринбурге будет холодным. Как обещают уральские синоптики, температура днем не повысится -11 градусов. Кроме этого, ожидаются осадки в виде снега.В пятницу, 8 января, столбик термометра днем опустится до -10 градусов, ночью похолодает до -19. В течение дня будет идти небольшой снег.В субботу, 9 января, днем – 11 градусов, а уже ночью наступят морозы до -21 градуса.Воскресенье, 10 января, температура останется, как и предыдущей ночью, градусник покажет -19 градусов. Этим же днем пойдет снег. Ночью ударят заморозки до -27 градусов.