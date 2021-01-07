По итогам первой части чемпионата России по футболу болельщики «Урала» признали лучшим гол Алексея Евсеева в ворота «Сочи».- Гол Алексея Евсеева получил в итоге более 37% голосов. На второе место в голосовании болельщики «Урала» поставили гол Вячеслава Подберезкина в ворота «Краснодара» (27%), третье место – у мяча Игоря Калинина в ворота ЦСКА (24%) – отмечают в клубе.Напомним, что гол Евсеева принес «шмелям» победу в последнем домашнем матче в 2020 году. В концовке встречи полузащитник вышел на замену и почти сразу же вывел свою команду вперед.