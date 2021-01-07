По состоянию на 6 января, число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге составляет 33 075 человек. Кроме этого 7 января оперштаб сообщил о 207 случаях в городе. На втором месте «рейтинга» идет Нижний Тагил, там с начала пандемии заболели 3 697 человек. Замыкает тройку Первоуральск – 1935 случаев COVID-19.- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 3 332 156. Обследовано всего 3 154 073 человека, - сообщает оперштаб региона.Напомним, что число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло отметки в 1614 случаев.