В американском городе Уэст-Палм-Бич провели вторую операцию маленькой екатеринбурженке Мираславе Кулагиной. Малышка родилась без тазобедренного сустава, но смогла получить квалифицированную помощь у знаменитого хирурга-ортопеда Дрора Пейле. К счастью, операция прошла успешно.Ближе к концу зимы станет ясно, когда Мираслава начнет физиотерапию.- По словам нашего доктора, операция прошла успешно. Спасибо вам за ваши молитвы! Мы уже дома, выписали сразу. Теперь еще шесть недель в гипсе. А после сделают рентген и скажут можно ли начинать физиотерапию, - написала в Instagram мама девочки.В общей сложности Мираслава и ее мама проведут в США от 6 до 8 месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мама, а ножка вырастет?»: в Екатеринбурге родилась девочка без тазобедренного сустава (подробнее)