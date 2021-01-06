В ГИБДД сообщают: за первые шесть дней 2021 года в Свердловской области уже произошло 36 ДТП. В них погибли четыре человека. Еще 42 получили травмы.- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших и пострадавших снизилось более чем в два раза, - отмечают в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Сотрудники ГИБДД продолжат свою работу на протяжении всех праздничных дней. В период празднования Рождества Христова 6 и 7 января 2021 года сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Маршруты патрулирования нарядов ДПС приближены к местам массового скопления граждан.Также в ГИБДД добавили, что сейчас они ведут профилактическую работу с детьми и взрослыми в ледовых городках, на катках, в парках, зонах отдыха и рядом с крупными торговыми центрами.- Детям и взрослым разъясняют необходимость соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обращают внимание на выбор безопасных мест для катания на санках и снегокатах, напоминая об опасности катания с гор, спуск которых выходит на проезжую часть, - добавляют в ведомстве. - Пешеходам напоминают о необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов, контролируют соблюдение ПДД при перевозке детей в автомобилях.