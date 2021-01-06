Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который прямо сейчас находится на МКС показал, как выглядят из космоса некоторые города России. Фотографии он опубликовал на своей странице в Instagram. В объектив его фотокамеры попал и Екатеринбург.- Основанный давным-давно, он очень разросся за минувшие века, превратившись в современный мегаполис, удобный для жизни и для работы, - написал Сергей Кудь-Сверчков в подписи под фотографией. - Добро пожаловать в новогодний Екатеринбург, в «столицу Урала», как его многие называют! Всем друзьям из Екатеринбурга – теплые поздравления и до встречи в новом году!Сергей Кудь-Сверчков - 124-й космонавт Российской Федерации. Он родился в 1983 году в городе Ленинске Казахской ССР.