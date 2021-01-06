О том, что Екатеринбург это третья столица России любой местный горожанин, наверное, подтвердит. Однако, оказывается, наш город еще и один из лучших в стране по качеству жизни. Во всяком случае, к такому выводу пришли специалисты Финансового университета при Правительстве РФ, на исследование которых ссылается ТАСС.Так, по итогам 2020 года самое высокое качество жизни продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.Исследование проводилось в городах, в которых живет больше 250 тысяч человек. Специалисты опросили не меньше 700 жителей каждого из них.- При оценке качества жизни в центре внимания были следующие темы: распространенность бытового насилия и бытового травматизма, конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к театрам, выставкам, музеям, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры и качество городского управления, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.