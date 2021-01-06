На дорогах Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейд против автомобилистов, любящих сесть за руль, будучи пьяными. Так, за шесть дней с начала 2021 года они уже остановили 289 лихачей, которые после застолья решили рискнуть не только своим здоровьем, но и окружающих.- При этом 62 водителя отказались от прохождения освидетельствования и 34 водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за подобное правонарушение и теперь им грозит уже уголовная ответственность, - добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.В ведомстве добавили, что за эти же шесть дней их сотрудники задержали 302 водителя, которые управляли машинами, но при этом не имели водительских прав.- Водителям, допустившим грубые нарушения, грозят крупные штрафы, лишение права управления и даже лишение свободы на срок до двух лет за повторное нетрезвое вождение, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области.