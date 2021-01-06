В исправительной колонии №26, что в Тавде, сегодня показали, что и среди их заключенных есть мастера по изготовлению снежных статуй. Они соорудили несколько скульптур металлического быка, символа нового 2021 года.- Ноябрь и декабрь в ИК-26 выдались бесснежными, скульпторы снежных статуй ждали большого снега, - уточняют в ГУФСИН по Свердловской области. - На территории изолированных участков отрядов заранее были подготовлены короба для снега, они ждали своего часа и вот он настал наконец пришел долгожданный снег. Снежные бригады первым делом стали наполнять короба снегом и утрамбовывать его, после того как снег улежался скульпторы принялись за работу, им пришлось попотеть ведь до нового года оставалось совсем немного времени.