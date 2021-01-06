Дорожные службы Екатеринбурга продолжают борьбу с сугробами и наледью. Так, во вторник на улицах города работали 173 уборочных машины, а также 348 дорожных рабочих. Общими усилиями они вывезли 2 тысяч 239 тонн снега. Продолжились работы и минувшей ночью.- В ночь с 5 на 6 января 2021 года в уборке территории уральской столицы было задействовано 329 единиц дорожной техники, а также 105 рабочих, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Всего за это время суток вывезено на специализированные полигоны и утилизировано 7 тысяч 602 тонны снежной массы и 13 тонн мусора.А чтобы проезжая часть и тротуары не были скользкими, их засыпали 72,9 тоннами противогололедных материалов, а также 29 тоннами щебня.