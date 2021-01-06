Каждый из нас с детства слышал фразы: не плачь на улице, не кричи на морозе – заболеешь, какое мороженое, у тебя горло болит!Так можно ли заболеть, если бегать по улице без шапки, кататься с горки с визгами, плакать или кричать на холоде, промочить ноги? А если не надеть теплые носки, сидеть на сквозняке, не замотать горло шарфом и в холодную погоду есть мороженое?Все это лишь мифы. Ларингит, фарингит и любая простуда – это на 90% проявление вирусной инфекции, на 10 % – бактериальной. Заболевание возникает не от сквозняков, промоченных ног или не завязанного шарфа. И не от того, что ребенку продуло ушки или он плакал или кричал на горке.Причина ОРВИ — вирус, а учащение простуд в холодное время года объясняется тем, что складывается благоприятная для инфицирования среда. Много людей дышат одним и тем же воздухом в помещении с закрытыми окнами (то есть без достаточной вентиляции), передавая вирусы друг другу, а отопление способствует высушиванию слизистых оболочек. Любая простуда – с насморком, кашлем, ларингитом, фарингитом или ангиной – возникает только от контакта человека с человеком.Но переохлаждение может спровоцировать развитие вирусной инфекции, так как способствует небольшому снижению местного иммунитета. Организм тратит больше ресурсов на попытки согреться, «забывая» о защитных функциях. И поэтому вирусу или бактерии проще внедриться в слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Но это не значит, что переохлаждение точно приведет к развитию болезни.Если в носоглотке нет никаких бактерий или вирусов, вы не контактировали с болеющим человеком, то никакое переохлаждение вам не страшно, вы будете здоровы. Еще один миф касается мороженого зимой. Но не стоит его бояться и запрещать детям, даже если они болеют. От холодного лакомства заболеть нельзя. Можно съесть испорченное мороженое и получить кишечную инфекцию, но простудить горло – нет. Для профилактики ОРВИ есть несколько простых правил: дома (и, если есть возможность, на работе) нужно почаще открывать окна и проветривать помещение.Не стоит забывать и о таких базовых аспектах здорового образа жизни, как физическая активность, отказ от курения, разнообразное питание, достаточное потребление жидкости, хорошая гигиена (мытье рук, использование одноразовых носовых платков), качественный сон.