На грядущее Рождество сотрудники МЧС рекомендуют тем, кто собирается праздновать, соблюдать меры предосторожности. И речь не только о том, что на службе в храме во время пандемии нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски, защищающие от заражения коронавирусом.- При зажигании свечей с подсвечников необходимо быть осторожными, по возможности закатывать рукава одежды, чтобы она не загорелась, - говорят в ГУ МЧС по Свердловской области. - Под свечой рекомендуется держать небольшую бумагу или носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду.Платки надо крепко подвязывать, волосы убирать, чтобы при наклоне головы они не коснулись огня от свечи.- Нужно следить за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой, - добавляют в ведомстве. - Не зажигать вместо свечей спички и зажигалки. Соблюдать безопасное расстояние от других прихожан.Если же одежда вдруг загорелась, ее нужно сразу скинуть и потушить огнетушителем, или накрыть плотным материалом.- Если вы встречаете рождество дома, зажженные свечи поставьте в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов, - отмечают в МЧС. - Помните, что ставить горящие свечи на подоконники опасно, могут загореться занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние животные. И обязательно тушите свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.И главное — в случае пожара нужно сразу звонить в пожарно-спасательную службу по телефону «101».